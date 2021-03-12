Uyuşturucu operasyonunda 12 kişi gözaltına alındı
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Uyuşturucu operasyonunda 12 kişi gözaltına alındı

12.03.2021 14:19 | Son Güncelleme: 12.03.2021 15:26
Uyuşturucu operasyonunda 12 kişi gözaltına alındı

Kayseri Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan operasyonda 12 kişi gözaltına alındı.

Kayseri Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan operasyonda 12 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre 10 Mart Çarşamba günü Kayseri merkezli Antalya ve Ankara illerinde eş zamanlı olarak Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından operasyon düzenlendi. Operasyonda 12 şahıs yakalanarak gözaltına alındı.

Şahısların evlerinde ve araçlarında yapılan aramalarda bir adet tüfek, bir adet tabanca ve bu tabancaya ait şarjörle dört adet mermi, 40 gr. Metamfetamin maddesi, 20 gram eroin maddesi, 46 adet tabanca mermisi, iki adet hassas terazi ve 4.800tl para ele geçirildi.

Yetkililer gözaltına alınan zanlılar hakkında işlem başlatıldığını bildirdi. - KAYSERİ

Uyuşturucu operasyonunda 12 kişi gözaltına alındı
Uyuşturucu operasyonunda 12 kişi gözaltına alındı
Uyuşturucu operasyonunda 12 kişi gözaltına alındı
Uyuşturucu operasyonunda 12 kişi gözaltına alındı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 12.3.2021 15:30:11. #1.15#
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