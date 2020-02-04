Uyuşturucu operasyonunda 10 şüpheli gözaltına alındı
Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 10 şüpheli yakalandı.
Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 10 şüpheli yakalandı.
Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Çorlu Grup Amirliği ekipleri Hıdırağa Mahallesi'nde uyuşturucu satışı ve kullanımı yapıldığı iddia edilen bazı adreslere operasyon düzenledi.
Operasyonda, çeşitli miktarlarda uyuşturucu madde ele geçirildi.
Uyuşturucu madde ticareti yapmak suçundan aranan B.K, Ü.K, R.B, N.Ö, S.Ö, E.Ş, G.K, G.T, Ö.A. ve Y.I. gözaltına alındı.