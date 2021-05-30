Uyuşturucu operasyonunda 1 kişi tutuklandı
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Uyuşturucu operasyonunda 1 kişi tutuklandı

Uyuşturucu operasyonunda 1 kişi tutuklandı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Adıyaman'da, polis ekiplerince bir apart dairesine yapılan uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 5 şahıstan biri çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Adıyaman'da, polis ekiplerince bir apart dairesine yapılan uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 5 şahıstan biri çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Adıyaman Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, Altınşehir Mahallesi'nde bulunan bir apart dairesine yapılan uyuşturucu operasyonunda M.Ç., H.A., S.B., V.D. ve A.E. isimli kişiler yakalanarak gözaltına alınmıştı. Operasyonda 6 parça halinde 15.70 gram metamfetamin, 2 parça halinde 7 gram bonzai, 2 adet uyuşturucu kullanma aparatı ve 3 adet sahte tam altın ele geçirilmişti. Emniyette ifadeleri tamamlanan ve daha sonra Adıyaman Adliyesine sevk edilen şahıslardan V.D., çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken, diğer şahıslar ise serbest bırakıldı.

Konuyla ilgili soruşturma sürüyor. - ADIYAMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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