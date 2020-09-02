Uyuşturucu operasyonunda 1 kişi tutuklandı Bursa'da uyuşturucu ticareti yaptığı öne sürülen 1 şahıs tutuklandı.

Bursa'da uyuşturucu ticareti yaptığı öne sürülen 1 şahıs tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ve İznik İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapan şahısların suç unsurları ile birlikte yakalanmalarına yönelik çalışma başlattı.

Ekipler, yaptıkları operasyon neticesinde İ.Ç'yi yakaladı. Şahsın aracında ve ikametinde yapılan aramalarda 3 kilo uyuşturucu madde ele geçirildi.

Adliyeye sevk edilen İ.Ç. hakimlikçe tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: AA