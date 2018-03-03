Uyuşturucu Operasyonunda 1'i Çocuk 3 Gözaltı

Sivas'ta uyuşturucu ticareti yapılan aracında içerisinde bulunan 1'i çocuk 3 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, aldığı bir ihbarı değerlendiren Sivas İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri uyuşturucu ticareti yapıldığı düşünülen bir otomobili takibe aldı. Araçtan uzaklaşan G.Ş. isimli şahsın üzerinde arama yapan ekipler iki adet extacy hap ele geçirdi. Araçta yapılan aramada ise 13 adet extacy hap bulundu. Araçta bulunan B,Ç. isimli çocuk, Çocuk Şube Müdürlüğüne teslim edilirken, B.Y. ve M.A. isimli kişiler ise uyuşturucu madde satma suçlaması ile gözaltına alındı. Olayla ilgili inceleme sürüyor. - SİVAS