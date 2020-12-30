Uyuşturucu operasyonuna 5 gözaltı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Uyuşturucu operasyonuna 5 gözaltı

30.12.2020 10:19 | Son Güncelleme: 30.12.2020 10:24
Uyuşturucu operasyonuna 5 gözaltı

Muğla Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve grup amirlikleri tarafından il genelinde gerçekleştirilen aramalarda 56 metruk bina, 37 park ve bahçe kontrol edilirken, 18 işyeri ve ikamette adli arama yapıldı.

Muğla Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve grup amirlikleri tarafından il genelinde gerçekleştirilen aramalarda 56 metruk bina, 37 park ve bahçe kontrol edilirken, 18 işyeri ve ikamette adli arama yapıldı.

Yapılan aramalarda, Bin 920 adet uyuşturucu hap, 266 gram esrar, 214 gram Skunk, 56 adet sentetik ecza, 3 gram metamfetamin ve hassa terazi ele geçirildi.

Yakalamalar kapsamında10 şahsa uyuşturucu ticareti yapmak, 3 şahsa uyuşturucu madde bulundurmak ve kullanmak suçundan işlem yapıldı. 5 şahıs ise savcılık talimatıyla gözaltına alındı. - MUĞLA

Uyuşturucu operasyonuna 5 gözaltı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Akif Ersoy Hulusi Akar Mehmet Akif Ersoy Süreyya Sadi Bilgiç Selahattin Demirtaş
Magazin Can Yaman Berk Oktay Acun Ilıcalı Burak Özçivit
Spor Arda Turan Metin Oktay Samet Aybaba Rıza Çalımbay Arda Kardeşler
Tüm Haberler Erkek Sakarya Galatasaray Öğretim Görevlisi
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Uyuşturucu operasyonuna 5 gözaltı - Haberler 3. Sayfa
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 30.12.2020 10:25:59. #1.15#
title