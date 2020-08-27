Uyuşturucu operasyonuna 10 tutuklama
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Uyuşturucu operasyonuna 10 tutuklama

Kahramanmaraş'ta sokak satıcılarına yönelik düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 10 zanlı tutuklandı.

27.08.2020 20:25 | Son Güncelleme: 27.08.2020 20:30

Kahramanmaraş'ta sokak satıcılarına yönelik düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 10 zanlı tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğünde yapılan açıklamaya göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kent genelinde sokak satıcıları ve kullanıcılarına yönelik operasyon düzenledi.

Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde ve kentteki farklı adreslere yapılan operasyonda, satışa hazır ve çeşitli miktarlarda bonzai, sentetik uyuşturcu, eroin, esrar ve hap ele geçirildi.

Operasyondan yakalanan 10 zanlı, adliyedeki işlemlerin ardından cezaevine gönderildi.

Uyuşturucu operasyonuna 10 tutuklama

Kaynak: AA

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