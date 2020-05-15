Uyuşturucu operasyonu - UŞAK Uşak'ta uyuşturucu ticareti yapanlara yönelik operasyonda gözaltına alınan 4 şüpheliden 2'si tutuklandı.

Uşak'ta uyuşturucu ticareti yapanlara yönelik operasyonda gözaltına alınan 4 şüpheliden 2'si tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince kent merkezinde 6 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Operasyonda, 4 şüpheli gözaltına alındı. Adreslerde yapılan aramada bir miktar metamfetamin, esrar ve sentetik uyuşturucu hap ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 2'si tutuklandı, 2'si adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Öte yandan operasyon kapsamında 13 kişiye, "uyuşturucu madde kullanmak" suçundan yasal işlem yapıldı.

Kaynak: AA