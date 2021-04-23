Uyuşturucu operasyonu polis kamerasında
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Uyuşturucu operasyonu polis kamerasında

İhlas Haber Ajansı / SELİM KUŞCU - Haberler | 3. Sayfa

Uyuşturucu operasyonu polis kamerasında -Ordu'nun Ünye ilçesi merkezli düzenlenen ve gözaltına alınan 20 kişiden 7'sinin tutuklandığı uyuşturucu operasyonu böyle görüntülendi Ordu'nun Ünye ilçesinde İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Şube Müdürlüğü ile İlçe Emniyet Müdürlüğü tarafından, Ünye...

Uyuşturucu operasyonu polis kamerasında

-Ordu'nun Ünye ilçesi merkezli düzenlenen ve gözaltına alınan 20 kişiden 7'sinin tutuklandığı uyuşturucu operasyonu böyle görüntülendi

ORDU - Ordu'nun Ünye ilçesinde İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Şube Müdürlüğü ile İlçe Emniyet Müdürlüğü tarafından, Ünye merkezli başta olmak üzere Samsun'da düzenlenen ve 20 kişinin gözaltına alındığı operasyon, polis kamerası tarafından kaydedildi.

Ünye'de ve Samsun'da adreslere düzenlenen eş zamanlı şafak operasyonunda toplamda 20 kişi gözaltına alındı. Emniyetteki, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 7'si tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Öte yandan polis ekipleri tarafından, operasyon öncesi ve operasyon anında yaşananlar polis kameralarınca kaydedildi. Kaydedilen görüntülerde narkotik köpeğinin de operasyona katıldığı görülüyor.

Uyuşturucu operasyonu polis kamerasında
Uyuşturucu operasyonu polis kamerasında
Uyuşturucu operasyonu polis kamerasında
Uyuşturucu operasyonu polis kamerasında

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / SELİM KUŞCU

Komşularının yüksek sesli sohbetinden rahatsız olan cani, tüfekle dehşet saçıp intihar etti
Komşularının yüksek sesli sohbetinden rahatsız olan cani, tüfekle dehşet saçıp intihar etti
Son dakika haber: ANNESİNİ ÖLDÜRÜP VALİZE KOYAN ŞÜPHELİ, CESEDİNİN BAŞINDA UYURKEN YAKALANDI
Son dakika haber: ANNESİNİ ÖLDÜRÜP VALİZE KOYAN ŞÜPHELİ, CESEDİNİN BAŞINDA UYURKEN YAKALANDI
Elinde serum, kolunda damar yoluyla hastaneden kaçtı
Elinde serum, kolunda damar yoluyla hastaneden kaçtı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Engin Altay Ruhsar Pekcan Yıldırım Akbulut Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Ezgi Mola Burak Sergen Burcu Biricik Kaan Yıldırım
Spor Bülent Uygun Sergen Yalçın Suat Arslanboğa Hamza Hamzaoğlu Vincent Aboubakar
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Nisan Kripto
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Uyuşturucu operasyonu polis kamerasında - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 23.4.2021 18:02:34. #1.14#

title