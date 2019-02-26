Uyuşturucu Operasyonu - Kocaeli

Kocaeli'nin İzmit ve Gebze ilçelerinde, uyuşturucu madde sattığı iddiasıyla gözaltına alınan 7 şüpheli tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu madde ticareti yapan, kullanan ve bulunduran kişilerin tespiti ve yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.

Sokak satıcılarına yönelik teknik ve fiziki takibin ardından ekipler, İzmit ve Gebze ilçelerinde belirlenen adreslere düzenledikleri operasyonda 15 şüpheliyi gözaltına aldı.

Adreslerde ve şüphelilerin üzerlerinde yapılan aramalarda, bir miktar esrar maddesi, ruhsatsız tabanca ve bu silaha ait 5 fişek ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından 7 şüpheli, "uyuşturucu madde kullanmak ve bulundurmak" suçundan haklarında işlem yapılarak savcılık talimatıyla salıverildi, 8 şüpheli "uyuşturucu madde ticareti yapmak" suçlamasıyla adliyeye sevk edildi.

Savcılık sorguları tamamlanan şüphelilerden 7'si çıkartıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı, bir şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: AA