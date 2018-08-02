Uyuşturucu Operasyonu - Bartın
Bartın'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 81 gram esrar ile kenevir ele geçirildi.
Bartın'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 81 gram esrar ile kenevir ele geçirildi.
Alınan bilgiye göre, bir ihbarı değerlendiren İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, merkeze bağlı Kışla köyünde bir eve operasyon düzenledi.
Operasyonda, serada ekili halde 81 kök Hint keneviri, 81 gram esrar, 100 kenevir tohumu, 3 elektrikli fünye ile 4 dinamit lokumu ele geçirildi.
Olayla ilgili bir kişi gözaltına alındı.