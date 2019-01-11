Uyuşturucu Operasyonu: 8 Şüpheli Tutuklandı

Uyuşturucu Operasyonu: 8 Şüpheli Tutuklandı

Hatay'ın Yayladağı ilçesindeki uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 9 şüpheliden 8'i tutuklandı.

Hatay'ın Yayladağı ilçesindeki uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 9 şüpheliden 8'i tutuklandı.

Jandarma ve polisin ortaklaşa yürüttüğü çalışma kapsamında dün gözaltına alınan "torbacı" tabir edilen sokak satıcılarının emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Sağlık kontrolünden geçirilen 9 zanlı, adliyeye sevk edildi.

Mahkemeye çıkarılan 9 kişiden 8'i tutuklandı, biri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: AA
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