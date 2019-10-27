Uyuşturucu operasyonu: 5 gözaltı

27.10.2019 16:09

Samsun'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 5 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu madde satışı yapan kişilere yönelik çalışma yaptı.

Ekiplerce belirlenen adreslere eş zamanlı düzenlenen operasyonda, R.V, F.A, E.S, Ö.K. ve S.K. gözaltına alındı.

Adreslerde yapılan aramada, bir miktar sentetik uyuşturucu ile 2 hassas terazi ele geçirildi.

Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Kaynak: AA