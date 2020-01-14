Uyuşturucu operasyonu: 4 gözaltı - ESKİŞEHİR
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Uyuşturucu operasyonu: 4 gözaltı - ESKİŞEHİR

Eskişehir'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 4 zanlı yakalandı.

14.01.2020 10:38 | Son Güncelleme: 14.01.2020 10:39
Uyuşturucu operasyonu: 4 gözaltı - ESKİŞEHİR

'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 4 zanlı yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri ile Asayiş Şubesine bağlı Yunus Timlerince bazı adreslere eş zamanlı operasyon yapıldı.

Gözaltına alınan 4 şüphelinin üzerlerinde ve araçlarında yapılan aramalarda 11,1 gram sentetik uyuşturucu ile 2 tüfek ele geçirildi.

Zanlıların emniyetteki sorgularının sürdüğü öğrenildi.

Kaynak: AA

Haber Videosu

: Uyuşturucu operasyonu: 4 gözaltı - ESKİŞEHİR
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