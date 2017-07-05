Uyuşturucu Operasyonu

Gaziantep'te uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonda, bir miktar uyuşturucu madde ele geçirildi, 2 kişi gözaltına alındı.



İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kentteki 5 mahallede eş zamanlı operasyon düzenledi.



Operasyonda, iki kişi gözaltına alınırken, şüphelilerin üzerinde bir miktar uyuşturucu madde ele geçirildi.



Aramalarda dedektör köpeği de kullanıldı.