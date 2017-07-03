Zonguldak'ta, düzenlenen uyuşturucu operasyonu kapsamında adliyeye sevk edilen 2 kişi tutuklandı.



Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube ekiplerince, uyuşturucu ticareti yapıldığı ihbarı üzerine inceleme başlatıldı.



Ekipler, Karaelmas Mahallesi'nde Enes A, Emrah T, Ö.B, G.U. ve B.B'yi uyuşturucu ticareti yaptığı iddiasıyla gözaltına aldı.



Zanlıların evlerinde ve üzerlerinde yapılan aramalarda 10 gram ağırlığında 4 fişek esrar maddesi ile bir adet içimlik uyuşturucu sigara ele geçirildi.



Emniyetteki ifadelerinin ardından Ö.B, B.B. ve G.U. savcılıkça serbest bırakılırken diğer şüpheliler adliyeye sevk edildi.



Cumhuriyet Savcılığındaki ifadelerinin ardından Enes A. ve Emrah T, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.