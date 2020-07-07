Uyuşturucu operasyonu
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Uyuşturucu operasyonu

Trabzon'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 4 kişi gözaltına alındı.

07.07.2020 16:42 | Son Güncelleme: 07.07.2020 16:48

Trabzon'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 4 kişi gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince 11 ayrı olayda ara delillendirme çalışmaları sonucunda kentte 6 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Operasyonda yapılan aramalarda, 128,12 gram kubar esrar, 91 uyuşturucu hap, 1,67 gram metamfetamin maddesi ve bir miktar Hint keneviri tohumu ele geçirildi.

Operasyonda gözaltına alınan 4 kişinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Uyuşturucu operasyonu

Kaynak: AA

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