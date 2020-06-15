Uyuşturucu operasyonu (2)
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Uyuşturucu operasyonu (2)

İstanbul merkezli 3 ilde uyuşturucu operasyonu düzenlendi.

15.06.2020 17:54 | Son Güncelleme: 15.06.2020 18:43

İstanbul merkezli 3 ilde uyuşturucu operasyonu düzenlendi.

Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, İstanbul, Diyarbakır ve Şanlıurfa'da uyuşturucu satıcılarına yönelik helikopter destekli operasyon düzenledi.

Özel harekat polisinin de destek verdiği operasyonda, belirlenen 22 adreste arama yapıldı.

Aramalarda çok miktarda uyuşturucu madde ve silah ele geçirildi.

Operasyonda bazı şüpheliler gözaltına alınarak emniyete götürüldü.

Uyuşturucu operasyonu (2)

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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