Uyuşturucu operasyonu
İstanbul merkezli 3 ilde uyuşturucu operasyonu düzenlendi.
15.06.2020 07:55 | Son Güncelleme: 15.06.2020 08:04
İstanbul merkezli 3 ilde uyuşturucu operasyonu düzenlendi.
Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, İstanbul, Diyarbakır ve Şanlıurfa'da uyuşturucu satıcılarına yönelik helikopter destekli operasyon düzenledi.
Özel harekat polisinin de destek verdiği operasyonda, belirlenen 22 adreste arama yapıldı.
Aramalarda çok miktarda uyuşturucu madde ve silah ele geçirildi.
Operasyonda bazı şüpheliler gözaltına alınarak emniyete götürüldü.
Kaynak: AA