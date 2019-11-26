Uyuşturucu operasyonu
Elazığ'da, uyuşturucuyla mücadele kapsamında farklı adreslere düzenlenen eş zamanlı operasyonda, 3 şüpheli gözaltına alındı.
Elazığ'da, uyuşturucuyla mücadele kapsamında farklı adreslere düzenlenen eş zamanlı operasyonda, 3 şüpheli gözaltına alındı.
Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, "torbacı" tabir edilen uyuşturucu satıcılarına yönelik yürütülen 4 aylık çalışmanın neticesinde kent merkezinde belirlenen bazı adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi.
Operasyonda 3 şüpheli gözaltına alındı. Adreslerde yapılan aramada ruhsatsız tabanca, metamfetamin içiminde kullanılan cam tüp, çakmaz gazı tüpleri ile çeşitli metaryeller ele geçirildi.
Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.
Haber Videosu: Uyuşturucu operasyonu