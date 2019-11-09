Uyuşturucu operasyonu

Uyuşturucu operasyonu

İstanbul Fatih'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 16 şüpheli gözaltına aldı.

09.11.2019 08:03 | Son Güncelleme: 09.11.2019 08:05
Uyuşturucu operasyonu

Fatih'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 16 şüpheli gözaltına aldı.

ekipleri, "torbacı" tabir edilen uyuşturucu satıcılarına yönelik yaklaşık 1 ay boyunca teknik ve fiziki takip gerçekleştirdi.

Zanlıların adreslerini belirleyen ekipler, 10 ayrı adrese eş zamanlı düzenledikleri operasyonda, 16 şüpheliyi yakaladı.

Adreslerde yapılan aramalarda, satışa hazır halde uyuşturucu madde ele geçirildi.

Kaynak: AA

Haber Videosu: Uyuşturucu operasyonu
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