Uyuşturucu operasyonu
Aydın'ın Çine ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 kişi gözaltına alındı.
Aydın'ın Çine ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 kişi gözaltına alındı.
Alınan bilgiye göre, Aydın Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Cumhuriyet Mahallesi'nde uyuşturucu ticareti yapıldığı ihbarı üzerine operasyon düzenledi.
Operasyonda C.D. (28) ve M.M. (25) gözaltına alındı. Emniyet'teki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen C.D. tutuklanırken, M.M., adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
VİDEO: Uyuşturucu operasyonu