Uyuşturucu operasyonu
Mardin'in Midyat ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 7 şüpheli tutuklandı.
Mardin'in Midyat ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 7 şüpheli tutuklandı.
Alınan bilgiye göre, Midyat Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekiplerince, uyuşturucu satıcılarına yönelik çalışma başlatıldı.
Operasyonda gözaltına alınan 7 kişinin adreslerinde yapılan aramada bir miktar uyuşturucu ele geçirildi.
Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen 7 zanlı tutuklandı.
VİDEO: Uyuşturucu operasyonu