Uyuşturucu operasyonu

Uyuşturucu operasyonu

Mardin'in Midyat ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 7 şüpheli tutuklandı.

29.10.2019 12:57
Uyuşturucu operasyonu

Mardin'in Midyat ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 7 şüpheli tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, Midyat Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekiplerince, uyuşturucu satıcılarına yönelik çalışma başlatıldı.

Operasyonda gözaltına alınan 7 kişinin adreslerinde yapılan aramada bir miktar uyuşturucu ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen 7 zanlı tutuklandı.

Kaynak: AA

VİDEO: Uyuşturucu operasyonu
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