Uyuşturucu operasyonu

Uyuşturucu operasyonu

Gaziantep'in Yavuzeli ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 76 kilogram esrar ele geçirildi.

14.10.2019 20:56
Uyuşturucu operasyonu

Gaziantep'in Yavuzeli ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 76 kilogram esrar ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Yavuzeli ilçesinde durumundan şüphelendikleri bir otomobili durdurdu.

Otomobilde, narkotik dedektör köpeği "Çevik"in desteğiyle yapılar aramada, arka koltuğun arkasına gizlenmiş 76 kilogram esrar ele geçirildi.

Gözaltına alınan 3 şüphelinin jandarmadaki işlemleri devam ediyor.

Kaynak: AA
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