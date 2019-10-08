Uyuşturucu operasyonu

08.10.2019 16:32

Çorum'da cezaevinden izinli çıktıktan sonra uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan zanlı tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, Çorum Açık Cezaevinden izinli çıktıktan sonra uyuşturucu operasyonunda yakalanan M.D'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen zanlı çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Çorum Açık Cezaevinden izinli çıkan M.D'yi, uyuşturucu ticareti yaptığı iddiasıyla takibe almış, M.D'nin F.G'ye uyuşturucu sattığının tespit edilmesi üzerine zanlıların içinde bulunduğu araç kent merkezindeki Küçük Sanayi Sitesi girişinde durdurulmuştu. Otomobilin yanı sıra zanlılara ait iki evde 461 uyuşturucu hap, 55 gram skunk, 4 ruhsatsız av tüfeği ile hassas terazi ele geçirilmişti.

Kaynak: AA