Uyuşturucu operasyonu

Uyuşturucu operasyonu

Kahramanmaraş'ta düzenlenen operasyonda bir otomobilde 7 kilo 300 gram uyuşturucu ele geçirildi.

07.10.2019 19:25
Uyuşturucu operasyonu

Kahramanmaraş'ta düzenlenen operasyonda bir otomobilde 7 kilo 300 gram uyuşturucu ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu nakledildiği tespit edilen bir otomobili takibe aldı.

Otomobili Kahramanmaraş-Gaziantep çevre yolunda durduran ekipler, özel eğitimli köpek yardımıyla yaptıkları aramada 7 kilo 300 gram esrar ele geçirdi.

Ekipler, araçtaki N.A. (25), Y.A. (24) ve M.B'yi (28) gözaltına aldı.

Emniyet Müdürlüğüne götürülen şüphelilerin işlemleri sürüyor.

Kaynak: AA
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