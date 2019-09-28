Uyuşturucu operasyonu

28.09.2019 13:19

Uşak'ın Eşme ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 kilo 200 gram esrar ele geçirildi, 3 kişi gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre Şehit Alibey Mahallesi Dumlupınar Caddesi üzerinde devriye gezen polis ekipleri park halindeki bir otomobilden şüphelenerek arama yaptı.

Araçta 200 gram esrar bulan ekipler V.Y. ve M.S'yi gözaltına aldı.

Şüphelilerin emniyetteki sorgularında esrarı Karaahmetli Köyü'nde yaşayan C.G'den aldıklarını söylemesi üzerine bu adrese narkotik köpeği Litto eşliğinde operasyon düzenlendi.

Yapılan aramada 2 kilo esrar ele geçirdi, C.G. gözaltına alındı.

Üç şüphelinin emniyetteki sorguları sürüyor.

Kaynak: AA