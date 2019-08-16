Uyuşturucu operasyonu

16.08.2019 16:50

Malatya'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda bir miktar uyuşturucu ele geçirildi, 1 şüpheli yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Doğanyol ilçesinde şüpheli S.A'nın ev ve iş yerine operasyon düzenledi.

Uyuşturucu madde tespit köpeğinin de yer aldığı aramalarda, 762 gram toz esrar, 96 gram sentetik uyuşturucu, 1 tabanca ve 1 av tüfeği ele geçirildi.

S.A, uyuşturucu imalat ve ticareti yaptığı iddiasıyla gözaltına alındı.

Kaynak: AA