Uyuşturucu operasyonu

Karaman'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda biri kadın 5 kişi gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kentte uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla H.K, A.K, F.Ö, H.Ö. ve B.C'yi yakaladı.

Şüphelilerin üzerlerinde ve evlerinde yapılan aramada, 11 gram eroin ile 202 gram bonzai ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından H.K, F.Ö, H.Ö. ve B.C. adliyeye sevk edildi.

Kaynak: AA