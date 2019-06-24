Uyuşturucu operasyonu

Bolu'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, Anadolu Otoyolu İstanbul istikametinde, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince şüphe üzerine bir otomobil durduruldu.

Otomobilde yapılan aramada, 1 kilo 436 gram toz esrar ele geçirildi.

Otomobilde bulunan B.A. (21) ile A.B. (21) gözaltına alındı.

Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Kaynak: AA