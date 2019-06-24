Uyuşturucu operasyonu
Bolu'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı.
Bolu'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı.
Alınan bilgiye göre, Anadolu Otoyolu İstanbul istikametinde, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince şüphe üzerine bir otomobil durduruldu.
Otomobilde yapılan aramada, 1 kilo 436 gram toz esrar ele geçirildi.
Otomobilde bulunan B.A. (21) ile A.B. (21) gözaltına alındı.
Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
Kaynak: AA
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