Uyuşturucu operasyonu

Uyuşturucu operasyonu

Bolu'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı.

Bolu'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı.
Alınan bilgiye göre, Anadolu Otoyolu İstanbul istikametinde, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince şüphe üzerine bir otomobil durduruldu.
Otomobilde yapılan aramada, 1 kilo 436 gram toz esrar ele geçirildi.
Otomobilde bulunan B.A. (21) ile A.B. (21) gözaltına alındı.
Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Kaynak: AA
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