Uyuşturucu operasyonu

Çankırı'da uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda yakalanan 3 zanlıdan 2'si tutuklandı.

Çankırı Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, uyuşturucu satıcılarına yönelik sokaklarda yapılan çalışmalar sırasında, durumundan şüphelenilen E.B, G.B.B. ve M.C.D'nin üst araması yapıldı.

Üzerlerinde yapılan aramada, satışa hazır ve kağıda sarılı halde bir miktar uyuşturucu ele geçirilen zanlılar gözaltına alındı.

Adliyeye sevk edilen şüphelilerden E.B. ve G.B.B, çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince "uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti" suçundan tutuklandı, M.C.D. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: AA