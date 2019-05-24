Uyuşturucu operasyonu

Yalova'da uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 5 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince uyuşturucuyla mücadele çalışmaları kapsamında 3 aylık takibin ardından 8 adrese eş zamanlı operasyon yapıldı.

Operasyonda 55 gram skunk (genetiği değiştirilmiş esrar), 10 gram esrar, 5 gram sentetik uyuşturucu, içimde kullanılan 6 aparat, hassas terazi, 2 kılıç, 2 av tüfeği, 3 bıçak, muşta, kelepçe ve tarihi eser niteliğine sahip 2 obje ele geçirildi.

Gözaltına alınarak adliyeye sevk edilen 5 zanlıdan 3'ü hakimlikçe tutuklandı, 2'si ise tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

Kaynak: AA