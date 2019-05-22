Uyuşturucu Operasyonu
Eskişehir'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli yakalandı.
Eskişehir'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli yakalandı.
Alınan bilgiye göre, kentte uyuşturucu madde ticareti yapan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışma başlatan İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri daha önceden belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi.
Operasyonda gözaltına alınan 3 şüphelinin evlerinde yapılan aramada, 28.32 gram Skunk, ile 325 sentetik uyuşturucu hap ele geçirildi.
Gözaltına alınan zanlıların emniyetteki sorgularının sürdüğü öğrenildi.
Kaynak: AA