Uyuşturucu Operasyonu
Samsun'da uyuşturucu ticareti yaptığı iddiasıyla bir kişi gözaltına alındı.
Samsun'da uyuşturucu ticareti yaptığı iddiasıyla bir kişi gözaltına alındı.
Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, İlkadım ilçesi, Anadolu Mahallesi, Korhan Ekiz Bulvarı üzerinde, 2 şüphelinin olduğu aracı durdurdu.
Araç içinde ve şahısların üzerinde yapılan aramalarda 2 paket halinde 6,34 gram esrar maddesi ele geçirildi.
Şüphelilerin ifadelerinde uyuşturucu maddeyi para karşılığında K.B. isimli şahıstan aldıklarını belirtmesi üzerine, K.B'nin evine yapılan operasyonda 2 paket halinde 21,74 gram esrar maddesi ve esrarlı sigara elde geçirildi.
Gözaltına alınan K.B, emniyetteki işlemlerinin ardından, uyuşturucu ticareti yaptığı iddiasıyla adliye sevk edildi.
Kaynak: AA