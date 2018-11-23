Uyuşturucu Operasyonu

Antalya'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 4 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu ticareti yapanlara yönelik çalışma başlattı.

Liman Mahallesi'ndeki iş yeri ve araçta yapılan aramada 5 kilogram esrar ele geçirildi. Uyuşturucu ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 17 bin 470 lira ile dövize el konuldu.

Uyuşturucu ticareti yaptıkları öne sürülen A.A, G.P, C.B. ve A.A.R. gözaltına alındı.

Sahte kimlikle yakalanan şüphelilerden A.A'nın kasten öldürme, iki basit yaralama, görevi yaptırmamak için direnme ve karşılıksız yararlanma suçlarından arandığı tespit edildi.