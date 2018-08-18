Uyuşturucu Operasyonu
Adana'da, 17 kilo 650 gram sentetik uyuşturucu katkılı toz esrar ele geçirildi.
Adana'da, 17 kilo 650 gram sentetik uyuşturucu katkılı toz esrar ele geçirildi.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, "torbacı" olarak tabir edilen sokak satıcılarına uyuşturucu temin eden kişilere yönelik çalışma başlattı.
Teknik ve fiziki takibin ardından merkez Seyhan ilçesi 5 Ocak Mahallesi'ndeki bir eve operasyon düzenleyen ekipler, 16 pakette 17 kilo 650 gram sentetik uyuşturucu katkılı toz esrar ele geçirdi.
Gözaltına alınan E.Ö. (44), emniyetteki işlemlerin ardından çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince "uyuşturucu ticareti yapmak" suçundan tutuklandı.