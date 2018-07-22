Uyuşturucu Operasyonu

Muğla'nın Seydikemer ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 110 kilogram esrar ele geçirildi.

Fethiye Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekiplerince Çaykenarı Mahallesi'nde uyuşturucu ticareti yapıldığı ihbarı üzerine çalışma başlatıldı.

Ekiplerce belirlenen adrese düzenlenen operasyonda B.D. ile İ.D. gözaltına alınırken, narkotik köpeği "Oskar" ile yapılan aramada 110 kilogram esrar ile 166 kök Hint keneviri ele geçirildi.