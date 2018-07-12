Uyuşturucu Operasyonu

Uşak'ta düzenlenen operasyonda 600 uyuşturucu hap ele geçirildi, bir kişi tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Antalya ve İzmir'den kente yüklü miktarda uyuşturucu hap getirileceği yönündeki ihbar üzerine harekete geçti.

Kent girişlerinde önlem alan ekipler, Uşak-İzmir yolu ile Uşak-Sivaslı yolunda 2 otomobili durdurdu.

Narkotik köpeği Tora eşliğinde otomobillerde yapılan aramada, toplam 600 uyuşturucu hap ele geçirildi. Otomobillerdeki F.A, U.S, M.A. ve A.E. gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan M.A. savcılık tarafından serbest bırakıldı. A.E. çıkarıldıkları mahkemece "uyuşturucu ticareti yapmak" suçundan tutuklandı, F.A. ile U.S. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.