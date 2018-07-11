Uyuşturucu Operasyonu
Aksaray'ın Laleli Mahallesi'nde düzenlenen operasyonda 81 kök Hint keneviri ele geçirildi.
Aksaray'ın Laleli Mahallesi'nde düzenlenen operasyonda 81 kök Hint keneviri ele geçirildi.
Edinilen bilgiye göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Laleli Mahallesi'nde R.A. isimli kişinin ikameti civarında Hint keneviri yetiştirdiği bilgisine ulaştı.
Yapılan çalışmalar neticesinde, Hint keneviri ekildiği belirlenen alana operasyon düzenleyen polis ekipleri, ikamet dışında kalan alanlarda boyları 60 santimetre ile 1 metre aralığında toplam 81 kök Hint keneviri ele geçirdi.
Olayla ilgili R.A. hakkında gözaltı kararı verildi.
İkamette bulunmayan R.A'nın yakalanması için çalışma başlatıldı.