Uyuşturucu Operasyonu
Bursa'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 4 zanlıdan 3'ü tutuklandı.
Bursa'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 4 zanlıdan 3'ü tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kentte uyuşturucu ticareti yapılacağı yönündeki bilgi üzerine harekete geçti.
Bursa ve İstanbul plakalı araçlarda yapılan aramalarda 4,6 kilogram esrar ele geçirildi.
Operasyonda, M.D, Y.D, B.D. ve E.A. gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 3'ü tutuklandı, E.A. ise serbest bırakıldı.