Uyuşturucu Operasyonu

Eskişehir'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 10 şüpheliden 8'i tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince gözaltına alınan 10 şüphelinin sorgusu tamamlandı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden Mehmet Kerem S, Koray T, İbrahim G, Bayram S, Hazar B, İsmet B, İhsan K. ve Mustafa E. tutuklandı.

Diğer 2 şüpheli ise adli kontrol şartıyla salıverildi.

Sokaklarda uyuşturucu sattıkları belirlenen 10 şüphelinin yakalanması için dün tespit edilen adreslere eş zamanlı operasyon düzenlenmiş, polisleri fark ederek iki araçla kaçmaya çalışan şüpheliler, kısa süreli kovalamaca sonucu yakalanmıştı. Kovalamaca sırasında bir polis yaralanmıştı.

Şüphelilerin adresleri ve araçlarında yapılan aramada bir kilo 47 gram skunk, 574,62 gram bonzai, 910 uyuşturucu hap, 6,69 gram toz hap, 4,2 gram esrar, yavşan otu, sinek ilacı, çakmak gazı, uçak benzini, öğütücü, uyuşturucu ticaretinden elde edildiği düşünülen 17 bin 350 lira, 2 ruhsatsız tabanca, 208 dolu fişek, bir ruhsatsız pompalı tüfek, 12 mermi, bir hassas terazi ile çok sayıda paketleme malzemesi ele geçirilmişti.