Uyuşturucu Operasyonu

Bodrum ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 13 şüpheli yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Bodrum ilçesinde uyuşturucu imalatı ve ticareti yapıldığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Toplanan delillerin ardından 100 jandarma personeliyle düzenlenen eş zamanlı operasyonda, 13 şüpheli gözaltına alındı.

Yapılan ev aramalarında 2 kilo 700 gram esrar, 160 gram kenevir tohumu, 36 uyuşturucu hap, 3 tabanca, iki tüfek, iki hassas terazinin ele geçirildiği, 38 kişiye uyuşturucu kullanmaktan işlem yapıldığı öğrenildi.