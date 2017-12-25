Uyuşturucu Operasyonu

Uyuşturucu Operasyonu

Muş'ta İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince uyuşturucuyla mücadele kapsamında sokak satıcılarına yönelik operasyon düzenlendi.

Muş'ta İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince uyuşturucuyla mücadele kapsamında sokak satıcılarına yönelik operasyon düzenlendi. 1 kişi tutuklandı.

Valilikten yapılan açıklamada, kentte yapılan çalışmalarda, 3 kişinin içinde bulunduğu araçta 336 ecstasy hap ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüphelilerden 1'i çıkarıldığı adli makamlarca tutuklandı 2 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest kaldı.

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