Uyuşturucu Operasyonu

Van'ın Başkale ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 59 kilo 846 gram eroin ele geçirildi.



Alınan bilgiye göre, Türkiye ile İran sınır güvenliğini sağlayan Başkale 3. Hudut Tabur Komutanlığına bağlı Anıl Hudut Bölük ile Başkale Jandarma Komutanlığı ekipleri, yurda eroin getirileceği bilgisine ulaştı.



Termal kameralarla keşif ve gözetleme faaliyeti yürüten jandarma, gece karanlığında atlı 2 kişinin Türkiye'ye giriş yaptığını tespit etti.



Bunun üzerine bölgeye operasyon düzenleyen güvenlik güçleri, at sırtındaki bir kişiyi yakaladı. Diğer kişi ise gece karanlığından faydalanarak kaçtı.



Operasyonda, 59 kilo 846 gram eroin ele geçirildi.



Gözaltına alınan zanlı, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.