Uyuşturucu Operasyonu

Aksaray'da uyuşturucu sattıkları iddia edilen 7 kişi yakalandı.



İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kent merkezinde uyuşturucu ticareti yaptıkları bilgisine ulaştığı bir grubu takibe aldı. Toplanan delillerin ardından harekete geçen ekipler, 12 ayrı adrese eş zamanlı operasyon düzenledi.



Operasyonda, 7 kişi gözaltına alındı, 2 kişinin yakalanması için başlatılan çalışmalar devam ediyor.



Evlerde dedektör köpek Dino'nun da katıldığı aramada, satışa hazır çok sayıda uyuşturucu madde ele geçirildi.



Gözaltına alınan şüpheliler, Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ndeki sağlık kontrollerinin ardından polis merkezine götürüldü.