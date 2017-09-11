Uyuşturucu Operasyonu

Bursa'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 10 şüpheli yakalandı.



Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 600 polisin katılımıyla 8 mahallede 35 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi.



Kaçakçılık ve Organize Suçlar Şubesinin yanı sıra Terörle Mücadele, Asayiş ve Çevik Kuvvet Şubesi ekiplerinin de görev aldığı operasyonda,10 zırhlı araç, TOMA ve 4 narkotik köpeği kullanıldı.



Söz konusu mahallelerde trafik ekipleri de yol kontrolü yaparak, şüpheli gördükleri araçları aradı.



Ekiplerce 120 araç ve 800 kişinin güvenlik sorgulamasının yapıldığı operasyonda, 1 kilogram sentetik uyuşturucu, bir miktar metamfetamin, ruhsatsız 2 tüfek ve 2 tabanca, çok sayıda dolu fişek ele geçirildi.



Gözaltına alınan 10 şüpheli emniyete götürüldü.