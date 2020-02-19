: Uyuşturucu operasyonu: 16 zanlı tutuklandı

19.02.2020 12:17 | Son Güncelleme: 19.02.2020 12:20

İstanbul'da okulların çevresinde uyuşturucu madde ticareti yapan suç örgütüne yönelik operasyonlarda 16 kişi tutuklandı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şube Müdürlüğü ekipleri okulların çevresinde uyuşturucu madde ticareti yapan suç örgütüne yönelik fiziki ve teknik takip sonucu Ataşehir ve Maltepe'de tespit edilen adreslere operasyon düzenledi.

Operasyon kapsamında 1'i suça sürüklenen çocuk olmak üzere 9 kişi gözaltına alındı. Elde edilen bilgiler neticesinde aynı suç örgütünün Kadıköy, Üsküdar, Sancaktepe'de de okul ve çevrelerinde uyuşturucu madde ticareti yaptığı, Beykoz'da kiraladıkları bir villada uyuşturucu madde üretimi yaptıkları tespit edildi.

Yeni bilgiler doğrultusunda bu ilçelerde tespit edilen adreslere düzenlenen ikinci operasyonda 11 kişi daha gözaltına alındı.

Adreslerde 11 kilo 290 gram uyuşturucu madde, 10 adet uyuşturucu hap, uyuşturucu ticaretinden elde edilen 82 bin 465 lira, 600 dolar ve 450 avro, uyuşturucu madde paketlemekte kullanılan hassas terazi ve paketleme makineleri ele geçirildi.

Uyuşturucu maddelerin okul önlerinde "kokusuz" bir şekilde satılabilmesi için özel paketleme yöntemleri kullanıldığı tespit edildi. Operasyon düzenlenen Beykoz'daki villada ziraat mühendisi olduğu belirtilen örgüt üyesinin elbise dolaplarına kurduğu sera düzeneğiyle uyuşturucu madde üretimi yaptığı belirlendi.

Operasyon kapsamında gözaltına alınan 1'i suça süreklenen çocuk olmak üzere toplam 16 kişi çıkartıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. 4 şüpheli adil kontrol kararıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: AA

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