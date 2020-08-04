Uyuşturucu operasyonu: 15 şüpheli tutuklandı
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Uyuşturucu operasyonu: 15 şüpheli tutuklandı

Denizli'de uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 22 şüpheliden 15'i tutuklandı.

04.08.2020 18:19 | Son Güncelleme: 04.08.2020 18:23

Denizli'de uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 22 şüpheliden 15'i tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, yabancı uyrukluların kente uyuşturucu sevkiyatı yaptıkları ihbarı üzerine harekete geçti.

Kent merkezinde belirlenen ev, apart ve takip edilen bir otomobile düzenlenen operasyonda 4'ü yabancı uyruklu 22 kişi gözaltına alındı.

Dedektör köpeklerin katıldığı aramada bir evde buzdolabındaki meyve suyu kutusu ile şeker kutusuna gizlenmiş halde 796 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

Diğer adreslerde yapılan aramalarda ise 144 gram eroin, 55 gram esrar, 982 gram sentetik uyuşturucu ile uyuşturucu ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 570 lira ele geçirildi.

Emniyet Müdürlüğündeki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen 22 şüpheliden 15'i çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı, diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Uyuşturucu operasyonu: 15 şüpheli tutuklandı

Kaynak: AA

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