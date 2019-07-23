Uyuşturucu operasyonu: 13 gözaltı

Samsun'da polis ekiplerince yapılan uyuşturucu operasyonunda, 13 kişi gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi Müdürlüğü ekipleri, Asayiş Şubesi, Trafik Tescil ve Denetleme Şubesi, Çevik Kuvvet Şubesi, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi, Özel Harekat Şubesi, Çevik Kuvvet Şubesi ve İlkadım Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin desteğiyle Reşadiye, Fatih, Kökçüoğlu, Kadıköy, Anadolu, Zeytinlik, Hastanebaşı, Fevziçakmak, Rasathane, İlyasköy, Kışla, Adalet ve Derebahçe Mahallerinde operasyon düzenledi.

Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi Müdürü Ali Kovancı koordinesinde 37 ekip, 140 personel ve 2 dedektör köpekle gerçekleştirilen uygulamada, 457 kişi, 112 araç, 9 metruk bina ve 17 park kontrol edildi.

Uygulamalarda, "uyuşturucu madde kullanmak" suçundan aranan 10 ve çeşitli suçlardan aranan 3 kişi yakalandı.

Operasyonda, 2 sentetik hap, 3 paket halinde toplam 4,46 gram sentetik uyuşturucu ve amaç dışı bıçak ele geçirildi, 2 araca toplam 6 bin 148 lira trafik cezası uygulandı.

Bu arada, uygulama sırasında polis ekiplerinden kaçan S.A'nın kullandığı 55 AZJ 61 plakalı otomobil, kovalamaca sırasında Çevik Kuvvet Şubesine ait polis minibüsüne çarptı.

Hasarın oluştuğu kazada, sürücü S.A. ile yanında bulunan H.A.Ö. gözaltına alındı.

Kaynak: AA