Uyuşturucu operasyonlarında yakalanan 6 kişiden biri tutuklandı

Afyonkarahisar'ın Dinar ilçesinde polis tarafından gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 6 kişiden 1'i tutuklandı.

Afyonkarahisar'ın Dinar ilçesinde polis tarafından gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 6 kişiden 1'i tutuklandı.

Edinilen bilgilere göre, operasyonlar Dinar İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Dinar Narkotik Suçlarla Mücadele ekipleri tarafından yapıldı. İlçenin farklı noktalarında 5 farklı noktaya gerçekleştirilen operasyonlarda 1.70 gram eroin, 0.23 gram metamfetamin, 0.07 gram bonzai, 9 adet sentetik ecza, 1 adet silah, 1 adet çakı bıçağı ve uyuşturucu içme aparatları ele geçirildi. Operasyonda gözaltına alınan 6 kişiden biri sevk edildiği mahkeme tarafından uyuşturucu madde kullanmak suçlaması ile tutuklanarak cezaevine gönderildi. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı